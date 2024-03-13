Командир РДК заявив, що їхньою метою є наблизити смерть Путіна

Командир Російського добровольчого корпусу. Фото: скриншот

Російський добровольчий корпус знову перетнув кордон з Росією увечері в вівторок, 12 березня. За словами командира підрозділу, їхня мета просвітити росіян та "наблизити смерть" Путіна.

Про це командир РДК розповів у відео, опублікованому в Telegram.

Читайте також:

Завдання РДК в Росії

"Сьогодні 12 березня 2024 року 23:00 по Москві. Російський добровольчий корпус знову перетинає державний кордон Російської Федерації", — розповіли в РДК.

Там уточнили, що корпус має за завдання пояснити російським громадянам, що диктатор Володимир Путін не має законного права на владу і має намір правити довго, "можливо, аж до самої смерті". Тому РДК налаштовані "наблизити смерть" Путіна та усього "кремлівського режиму".

"Приєднуйтесь до нашої боротьби та стежте за новинами", — наголосив командир підрозділу.

Також в РДК додали, що будуть продовжувати рейди вглиб території РФ та залучатимуть все більше прихильників. Особливу увагу вони приділяють проведенню таких заходів перед виборами президента в РФ, які вони вважають фарсом.

Як відомо, президентські вибори в Росії мають відбутися 15-17 березня.

Діяльність військових добровольчих підрозділів у Росії

Нагадаємо, що військові легіону "Свобода Росії" звернулись до громадян РФ та заявили, що починають свій визвольний рух. До них долучилися РДК і Сибірський батальйон, разом із якими підрозділи зайшли в Бєлгородську області РФ у вівторок, 12 березня. За словами пропагандистських військкорів, то була спроба прориву "українських ДРГ" у Бєлгородську та Курську області.

Також ми писали, що бійці російського добровольчого корпусу у вівторок, 12 березня, показали як зайшли на територію Брянської області. В регіоні було чутно постріли та вибухи.

Додамо, що добровольчі підрозділи опублікували кадри чергового прориву державного кордону Росії та України. В боях брали участь і танкісти підрозділів.