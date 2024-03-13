Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Командир РДК заявил, что их целью является приблизить смерть Путина arrow

Командир РДК заявил, что их целью является приблизить смерть Путина

13 марта 2024 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Командир РДК заявил, что их целью является приблизить смерть Путина
Командир Российского добровольческого корпуса. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российский добровольческий корпус снова пересек границу с Россией вечером во вторник, 12 марта. По словам командира подразделения, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Об этом командир РДК рассказал в видео, опубликованном в Telegram.

Читайте также:

Задания РДК в России

"Сегодня 12 марта 2024 года 23:00 по Москве. Российский добровольческий корпус снова пересекает государственную границу Российской Федерации", — рассказали в РДК.

Там уточнили, что корпус имеет задачу объяснить российским гражданам, что диктатор Владимир Путин не имеет законного права на власть и намерен править долго, "возможно, вплоть до самой смерти". Поэтому РДК настроены "приблизить смерть" Путина и всего "кремлевского режима".

"Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями", — подчеркнул командир подразделения.

Также в РДК добавили, что будут продолжать рейды вглубь территории РФ и будут привлекать все больше сторонников. Особое внимание они уделяют проведению подобных мероприятий перед выборами президента в РФ, которые они считают фарсом.

Как известно, президентские выборы в России должны пройти 15-17 марта.

Деятельность военных добровольческих подразделений в России

Напомним, что военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. К ним присоединились РДК и Сибирский батальон, вместе с которыми подразделения вошли в Белгородскую область РФ во вторник, 12 марта. По словам пропагандистских военкоров, это была попытка прорыва "украинских ДРГ" в Белгородскую и Курскую области.

Также мы писали, что бойцы российского добровольческого корпуса во вторник, 12 марта, показали, как зашли на территорию Брянской области. В регионе были слышны выстрелы и взрывы.

Добавим, что добровольческие подразделения опубликовали кадры очередного прорыва государственной границы России и Украины. В боях участвовали и танкисты подразделений.

война
российские войска
владимир путин
Кремль
добровольцы
Россия
РДК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса