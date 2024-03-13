Командир РДК заявил, что их целью является приблизить смерть Путина

Командир Российского добровольческого корпуса. Фото: скриншот

Российский добровольческий корпус снова пересек границу с Россией вечером во вторник, 12 марта. По словам командира подразделения, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина.

Об этом командир РДК рассказал в видео, опубликованном в Telegram.

Читайте также:

Задания РДК в России

"Сегодня 12 марта 2024 года 23:00 по Москве. Российский добровольческий корпус снова пересекает государственную границу Российской Федерации", — рассказали в РДК.

Там уточнили, что корпус имеет задачу объяснить российским гражданам, что диктатор Владимир Путин не имеет законного права на власть и намерен править долго, "возможно, вплоть до самой смерти". Поэтому РДК настроены "приблизить смерть" Путина и всего "кремлевского режима".

"Присоединяйтесь к нашей борьбе и следите за новостями", — подчеркнул командир подразделения.

Также в РДК добавили, что будут продолжать рейды вглубь территории РФ и будут привлекать все больше сторонников. Особое внимание они уделяют проведению подобных мероприятий перед выборами президента в РФ, которые они считают фарсом.

Как известно, президентские выборы в России должны пройти 15-17 марта.

Деятельность военных добровольческих подразделений в России

Напомним, что военные легиона "Свобода России" обратились к гражданам РФ и заявили, что начинают свое освободительное движение. К ним присоединились РДК и Сибирский батальон, вместе с которыми подразделения вошли в Белгородскую область РФ во вторник, 12 марта. По словам пропагандистских военкоров, это была попытка прорыва "украинских ДРГ" в Белгородскую и Курскую области.

Также мы писали, что бойцы российского добровольческого корпуса во вторник, 12 марта, показали, как зашли на территорию Брянской области. В регионе были слышны выстрелы и взрывы.

Добавим, что добровольческие подразделения опубликовали кадры очередного прорыва государственной границы России и Украины. В боях участвовали и танкисты подразделений.