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В Курской области уничтожили склад с боеприпасами, — легион Свобода России

18 марта 2024 16:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Курской области уничтожили склад с боеприпасами, — легион Свобода России
Пожар на складе БК. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский добровольческий легион "Свобода России" в понедельник, 18 марта, сообщил об уничтожении склада боеприпасов. Это произошло в населенном пункте Теткино Курской области.

Соответствующее видео было опубликовано представителями легиона в Telegram.

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"Хорошо пылает... Уничтожили состав БК путинской армии в Теткино. Продолжение следует!", — говорится в сообщении.

На видео видно, как здание склада сначала загорается, а затем взрывается и долго пылает.

Напомним, 12 марта село Теткино Курской области перешло под контроль бойцов легиона "Свобода России".

Также мы писали, что воины РДК пленили уже около 25 солдат России. Это произошло во время рейда в Белгородской и Курской областях.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, рейды российских добровольцев не закончатся в ближайшее время.

Как отметил командир подразделения РДК, их цель — просветить россиян и "приблизить смерть" Путина .

российские войска
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Легіон "Свобода Росії"

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