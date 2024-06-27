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НАБУ провело обыски у идеолога "Большого строительства" Юрия Голика

27 июня 2024 22:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Обыски у Юрия Голика – что известно
Работник НАБУ. Иллюстративное фото: replyua.ne
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

НАБУ провело обыски у Юрия Голика, известного как идеолог "Большого строительства". Детали производства, в котором проведены обыски, остаются неизвестными.

Об этом сообщило издание Bihus.Info в четверг, 27 июня.

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Обыски у Голика

Журналисты неоднократно проводили расследование, в котором фигурировал Юрий Голик. В частности, недавно стало известно, что сотрудник НАБУ "сливал" ему конфиденциальные данные из бюро.

Обыски у Юрия Голика. Фото: Bihus.Info
Обыски у Юрия Голика. Фото: Bihus.Info

Голик был консультантом "Большого строительства" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

Консультант "Большого строительства" Юрий Голик. Фото: znaj.ua
Консультант "Большого строительства" Юрий Голик. Фото: znaj.ua

В ноябре 2022 года оказалось, что одной из соучредительниц компании  "Стройинвест Инжиниринг", является давняя подруга Резниченко фитнес-тренер Яна Хланта. Журналисты также выявили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.

После обнародования этой информации, САП и НАБУ начали расследование. Детективы производили обыски, включая офис Юрия Голика.

В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info обнаружили, что Голик продолжает посещать Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и расходами миллиардов на ремонт дорог.

Ранее СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника Укрэнерго. Он весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

Также мы писали, что городской голова Мукачево Андрей Балога вышел на свободу. Для этого он уплатил залог в размере 30 млн. гривен.

НАБУ
коррупция
Большое строительство
Днепропетровская область
Валентин Резниченко

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