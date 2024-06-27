Обыски у Юрия Голика – что известно

Работник НАБУ. Иллюстративное фото: replyua.ne

НАБУ провело обыски у Юрия Голика, известного как идеолог "Большого строительства". Детали производства, в котором проведены обыски, остаются неизвестными.

Об этом сообщило издание Bihus.Info в четверг, 27 июня.

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Обыски у Голика

Журналисты неоднократно проводили расследование, в котором фигурировал Юрий Голик. В частности, недавно стало известно, что сотрудник НАБУ "сливал" ему конфиденциальные данные из бюро.

Обыски у Юрия Голика. Фото: Bihus.Info

Голик был консультантом "Большого строительства" и бывшим советником главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

Консультант "Большого строительства" Юрий Голик. Фото: znaj.ua

В ноябре 2022 года оказалось, что одной из соучредительниц компании "Стройинвест Инжиниринг", является давняя подруга Резниченко фитнес-тренер Яна Хланта. Журналисты также выявили факты совместных поездок за границу Резниченко, Голика и Хланты.

После обнародования этой информации, САП и НАБУ начали расследование. Детективы производили обыски, включая офис Юрия Голика.

В октябре 2023 года журналисты Bihus.Info обнаружили, что Голик продолжает посещать Банковую, несмотря на скандал с фитнес-тренером и расходами миллиардов на ремонт дорог.

Ранее СБУ и НАБУ разоблачили на коррупции чиновника Укрэнерго. Он весной 2022 года организовал закупку бронежилетов для сотрудников энергокомпании по искусственно завышенной стоимости.

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