Нардепка Людмила Марченко пояснила, чому викидала гроші через паркан під час обшуку

Нардепка Людмила Марченко намагається викинути гроші за паркан. Фото: скриншот з відео

Народна депутатка України від "Слуги Народу" Людмила Марченко пояснила, чому викинула гроші за паркан, коли в будинок зайшли детективи Національного антикорупційного бюро. Вона заявила, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається.

Про це повідомив Центр протидії корупції у соцмережі X у четвер, 27 червня.

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"Щодо коштів, то депутатка пояснила, що їх принесла її помічниця Анастасія Колеснік нібито на зберігання. Додала, що помічниця і раніше приносила їй кошти", — йдеться у повідомленні.

Депутатка говорила, що в Колеснік нібито немає вдома сейфа, а "дитина дошкільного віку часто дістає гроші з тумбочки і псує їх".

Марченко своєї вини не визнає. Вона каже, що лише надавала консультації, які необхідно оформити документи для виїзду за кордон у статусі волонтера.

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру народній депутатці України з Тернопільщини Людмилі Марченко, яка допомагала чоловікам виїжджати закордон. Один з хабарів, який вона отримала, викинула через власний паркан для того, щоб відвести від себе підозри.

Також експосадовцю Генпрокуратури Ігорю Щербині, який вимагав хабар для директора Державного бюро розслідувань, оголосили вирок — шість років позбавлення волі.