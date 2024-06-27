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Нардепка Марченко пояснила, чому викинула гроші під час обшуку НАБУ

27 червня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардепка Людмила Марченко пояснила, чому викидала гроші через паркан під час обшуку
Нардепка Людмила Марченко намагається викинути гроші за паркан. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народна депутатка України від "Слуги Народу" Людмила Марченко пояснила, чому викинула гроші за паркан, коли в будинок зайшли детективи Національного антикорупційного бюро. Вона заявила, що перебувала у шоковому стані і не дуже усвідомлювала, що відбувається.

Про це повідомив Центр протидії корупції у соцмережі X у четвер, 27 червня.

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"Щодо коштів, то депутатка пояснила, що їх принесла її помічниця Анастасія Колеснік нібито на зберігання. Додала, що помічниця і раніше приносила їй кошти", — йдеться у повідомленні.

Депутатка говорила, що в Колеснік нібито немає вдома сейфа, а "дитина дошкільного віку часто дістає гроші з тумбочки і псує їх".

Марченко своєї вини не визнає. Вона каже, що лише надавала консультації, які необхідно оформити документи для виїзду за кордон у статусі волонтера.

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Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот
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Допис Центру протидії корупції. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру народній депутатці України з Тернопільщини Людмилі Марченко, яка допомагала чоловікам виїжджати закордон. Один з хабарів, який вона отримала, викинула через власний паркан для того, щоб відвести від себе підозри. 

Також експосадовцю Генпрокуратури Ігорю Щербині, який вимагав хабар для директора Державного бюро розслідувань, оголосили вирок — шість років позбавлення волі.

НАБУ
обшуки
українці
Слуга народу
гроші
Україна
нардепи

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