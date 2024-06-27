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Нардеп Марченко объяснила, почему выбросила деньги во время обыска НАБУ

27 июня 2024 14:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп Людмила Марченко объяснила, почему выбрасывала деньги через забор во время обыска
Нардеп Людмила Марченко пытается выбросить деньги за забор. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Людмила Марченко объяснила, почему выбросила деньги за забор, когда в дом зашли детективы Национального антикоррупционного бюро. Она заявила, что находилась в шоковом состоянии и не очень осознавала, что происходит.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции в соцсети X в четверг, 27 июня.

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Дело Людмилы Марченко

"Относительно средств, то депутат объяснила, что их принесла ее помощник Анастасия Колесник якобы на хранение. Добавила, что помощник и раньше приносила ей средства", — говорится в сообщении.

Депутат говорила, что у Колесник якобы нет дома сейфа, а "ребенок дошкольного возраста часто достает деньги из тумбочки и портит их".

Марченко своей вины не признает. Она говорит, что лишь предоставляла консультации, какие необходимо оформить документы для выезда за границу в статусе волонтера.

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Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот
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Пост Центра противодействия коррупции. Фото: скриншот

Напомним, 11 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины из Тернопольщины Людмиле Марченко, которая помогала мужчинам выезжать за границу. Одна из взяток, которую она получила, выбросила через собственный забор для того, чтобы отвести от себя подозрения.

Также чиновнику Генпрокуратуры Игорю Щербине, который требовал взятку для директора Государственного бюро расследований, объявили приговор — шесть лет лишения свободы.

НАБУ
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украинцы
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деньги
Украина
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