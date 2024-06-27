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НАБУ провело обшуки в ідеолога "Великого будівництва" Юрія Голика

27 червня 2024 22:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Обшуки у Юрія Голика — що відомо
Працівник НАБУ. Ілюстративне фото: replyua.ne
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

НАБУ провело обшуки в Юрія Голика, який відомий як ідеолог "Великого будівництва". Деталі провадження, в якому здійснено обшуки, наразі залишаються невідомими.

Про це повідомило видання Bihus.Info у четвер, 27 червня.

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Обшуки у Голика

Журналісти неодноразово проводили розслідування, в яких фігурував Юрій Голик. Зокрема, нещодавно стало відомо, що співробітник НАБУ "зливав"  йому конфіденційні дані з бюро. 

Обшуки у Юрія Голика. Фото: Bihus.Info
Обшуки у Юрія Голика. Фото: Bihus.Info

Голик був консультантом "Великого будівництва" і колишнім радником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка.

Консультант "Великого будівництва" Юрій Голик. Фото: znaj.ua
Консультант "Великого будівництва" Юрій Голик. Фото: znaj.ua

У листопаді 2022 року виявилося, що одною з співзасновниць компанії "Будінвест Інжиніринг" є давня подруга Резніченка фітнес-тренерка Яна Хланта. Журналісти також виявили факти спільних поїздок за кордон Резніченка, Голика та Хланти.

Після оприлюднення цієї інформації САП і НАБУ розпочали розслідування. Детективи здійснювали обшуки, включаючи офіс Юрія Голика.

У жовтні 2023 року журналісти Bihus.Info виявили, що Голик продовжує відвідувати Банкову, незважаючи на скандал з фітнес-тренеркою та витрати мільярдів на ремонт доріг.

Раніше СБУ та НАБУ викрили на корупції високопосадовця Укренерго. Він навесні 2022 року організував закупівлю бронежилетів для співробітників енергокомпанії за штучно завищеною вартістю.

Також ми писали, що міський голова Мукачева Андрій Балога вийшов на волю. Для цього він сплатив заставу у розмірі 30 млн гривень.

НАБУ
корупція
Велике будівництво
Дніпропетровська область
Валентин Резніченко

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