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На Закарпатье установили первую ветровую турбину в горах

26 января 2024 00:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Закарпатье установили первую ветровую турбину в горах
Ветротурбина в Закарпатье. Фото: ООО "Френдли Виндтехнолоджи"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области смонтировали первую ветровую турбину на территории Нижневоротской общины. Следующим шагом будет подключение ее к сети и генерация электроэнергии.

Об этом сообщает ООО "Френдли Виндтехнолоджи".

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Известно, что первая ветровая турбина была установлена на границе Львовской и Закарпатской областей.

Указывается, что ветротурбина с единичной установленной мощностью 4.8 МВт имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора 152 м.

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Ветровая турбина. Фото: ООО "Френдли Виндтехнолоджи"

"При таких технических характеристиках эту ветротурбину можно назвать "ветротурбиной среднего размера" по сравнению с другими ветротурбинами, работающими сегодня в Украине", — объяснили в компании.

Там добавили, что следующим шагом является подключение к электросети и генерация электроэнергии для потребителей.

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Ветровая турбина. Фото: ООО "Френдли Виндтехнолоджи"

Известно, что общая установленная мощность планируемой ВЭС составит 80 МВт, а объема электроэнергии, который будет производиться ветровым парком, достаточно для ежегодного обеспечения экологически чистой электроэнергией почти 50 тыс. домохозяйств.

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Скриншот сообщения "Френдли Виндтехнолоджи"

Напомним, что в Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.

Также мы писали, что Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.

электроэнергия
Закарпатье
электроснабжение
ветер

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