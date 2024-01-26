На Закарпатье установили первую ветровую турбину в горах
В Закарпатской области смонтировали первую ветровую турбину на территории Нижневоротской общины. Следующим шагом будет подключение ее к сети и генерация электроэнергии.
Об этом сообщает ООО "Френдли Виндтехнолоджи".
Первая ветротурбина в горах
Известно, что первая ветровая турбина была установлена на границе Львовской и Закарпатской областей.
Указывается, что ветротурбина с единичной установленной мощностью 4.8 МВт имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора 152 м.
"При таких технических характеристиках эту ветротурбину можно назвать "ветротурбиной среднего размера" по сравнению с другими ветротурбинами, работающими сегодня в Украине", — объяснили в компании.
Там добавили, что следующим шагом является подключение к электросети и генерация электроэнергии для потребителей.
Известно, что общая установленная мощность планируемой ВЭС составит 80 МВт, а объема электроэнергии, который будет производиться ветровым парком, достаточно для ежегодного обеспечения экологически чистой электроэнергией почти 50 тыс. домохозяйств.
Напомним, что в Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.
Также мы писали, что Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.
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