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В Україні цьогоріч розпочнуть будівництво нових енергоблоків на АЕС

25 січня 2024 23:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні цьогоріч розпочнуть будівництво нових енергоблоків на АЕС
Хмельницька АЕС. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Україні цьогоріч планують розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів для компенсації енергетичних потужностей внаслідок війни з Росією. Всі реактори встановлять на Хмельницькій АЕС. 

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю агенції Reuters.

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За його словами, два енергоблоки з реакторами будуть побудовані на російському обладнанні, яке Україна хоче купити у Болгарії, інші два будуватимуться на обладнанні від американської компанії Westingouse Electric.

"Я думаю, що розпочнемо будівництво влітку-восени", — сказав Галущенко, зауваживши, що для старту робіт потрібні корпуси реакторів, на які ще чекає Україна.

Агенція нагадала, що будівництво третього та четвертого реакторів Хмельницької АЕС стартувало ще в 1980-х роках,проте проєкт був заморожений. За роки незалежності Україна побудувала загалом три нові енергоблоки — по одному апарату на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Галущенко додав, що три АЕС на українських територіях покривають понад 55% потреб країни в електриці, та Київ хоче розширити галузь для компенсації тимчасової втрати ЗАЕС — яка являє собою найбільшу атомну електростанцію в Європі. 

Нагадаємо, що раніше в Міненерго заявляли, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч. 

Також Герман Галущенко заявив, що окупанти намагаються приховати реальну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. За його словами, це означає, що існує ризик великого інциденту.

Міненерго
Україна
АЕС
будівництво
Атомна електростанція

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