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В Украине начнут строительство новых энергоблоков на АЭС

25 января 2024 23:19
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Илья Рябинин
редактор
В Украине начнут строительство новых энергоблоков на АЭС
Хмельницкая АЭС. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters.

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По его словам, два энергоблока с реакторами будут построены на российском оборудовании, которое Украина хочет купить в Болгарии, остальные два будут строиться на оборудовании от американской компании Westingouse Electric.

"Я думаю, что начнем строительство летом-осенью", — сказал Галущенко, заметив, что для старта работ нужны корпуса реакторов, которых еще ждет Украина.

Агентство напомнило, что строительство третьего и четвертого реакторов Хмельницкой АЭС стартовало еще в 1980-х годах, однако проект был заморожен. За годы независимости Украина построила три новых энергоблока — по одному аппарату на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Галущенко добавил, что три АЭС на украинских территориях покрывают более 55% потребностей страны в электричестве, и Киев хочет расширить отрасль для компенсации временной потери ЗАЭС, которая представляет собой крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

Напомним, что ранее в Минэнерго заявляли, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.

Также Герман Галущенко заявил, что оккупанты пытаются скрыть реальную ситуацию на Запорожской атомной электростанции. По его словам, это означает, что есть риск большого инцидента.

Минэнерго
Украина
АЭС
строительство
Атомная электростанция

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