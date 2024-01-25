В Украине начнут строительство новых энергоблоков на АЭС

Хмельницкая АЭС. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

В Украине в этом году планируется начать строительство четырех новых ядерных реакторов для компенсации энергетических мощностей в результате войны с Россией. Все реакторы будут установлены на Хмельницкой АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству Reuters.

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По его словам, два энергоблока с реакторами будут построены на российском оборудовании, которое Украина хочет купить в Болгарии, остальные два будут строиться на оборудовании от американской компании Westingouse Electric.

"Я думаю, что начнем строительство летом-осенью", — сказал Галущенко, заметив, что для старта работ нужны корпуса реакторов, которых еще ждет Украина.

Агентство напомнило, что строительство третьего и четвертого реакторов Хмельницкой АЭС стартовало еще в 1980-х годах, однако проект был заморожен. За годы независимости Украина построила три новых энергоблока — по одному аппарату на Запорожской, Хмельницкой и Ровенской АЭС.

Галущенко добавил, что три АЭС на украинских территориях покрывают более 55% потребностей страны в электричестве, и Киев хочет расширить отрасль для компенсации временной потери ЗАЭС, которая представляет собой крупнейшую атомную электростанцию в Европе.

Напомним, что ранее в Минэнерго заявляли, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.

Также Герман Галущенко заявил, что оккупанты пытаются скрыть реальную ситуацию на Запорожской атомной электростанции. По его словам, это означает, что есть риск большого инцидента.