Україна планує початок будівництва великих блоків для АЕС — міністр енергетики розповів деталі

Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: скриншот

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч.

Про це Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону.

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Галущенко зазначив, що окрім початку будівництва великих енергоблоків для АЕС, в планах міністерства на 2024 рік є децентралізація та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії.

Міністр пояснив, що для досягнення мети до планів відомства входить встановлення газових турбін і продовження ремонтних заходів, а також заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити. Він назвав дві області з найбільшою кількістю боржників та розповів з чим пов'язано ухвалення рішення про скасування мораторію.

Також ми повідомляли, що в Харкові близько 77% споживачів мають борги за світло, з яких практично у третини сума заборгованості перевищує 10 тисяч гривень. Втім, відключати електроенергію поки не планують.