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Україна планує початок будівництва великих блоків для АЕС — міністр енергетики розповів деталі

22 січня 2024 02:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна планує початок будівництва великих блоків для АЕС — міністр енергетики розповів деталі
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч. 

Про це Герман Галущенко розповів в ефірі телемарафону.

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Галущенко зазначив, що окрім початку будівництва великих енергоблоків для АЕС, в планах міністерства на 2024 рік є децентралізація та нарощування потужностей розподіленої генерації електроенергії.

Міністр пояснив, що для досягнення мети до планів відомства входить встановлення газових турбін і продовження ремонтних заходів, а також заміщення високовольтних трансформаторів на підстанціях.

Нагадаємо, що міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити. Він назвав дві області з найбільшою кількістю боржників та розповів з чим пов'язано ухвалення рішення про скасування мораторію.

Також ми повідомляли, що в Харкові близько 77% споживачів мають борги за світло, з яких практично у третини сума заборгованості перевищує 10 тисяч гривень. Втім, відключати електроенергію поки не планують. 

Герман Галущенко
США
Україна
АЕС
сфера енергетики
будівництво
Атомна електростанція
війна в Україні
війна
енергетика

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