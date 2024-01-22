Украина планирует начало строительства больших блоков для АЭС — министр энергетики рассказал детали
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина совместно с США и другими союзниками вскоре приступит к строительству больших блоков для атомных электростанций. Это должно произойти уже в этом году.
Об этом Герман Галущенко рассказал в эфире телемарафона.
Галущенко о планах Минэнерго на 2024 год
Галущенко отметил, что помимо начала строительства больших энергоблоков для АЭС, в планах министерства на 2024 год децентрализация и наращивание мощностей распределенной генерации электроэнергии.
Министр пояснил, что для достижения целей в планы ведомства входит установка газовых турбин и продление ремонтных мероприятий, а также замещение высоковольтных трансформаторов на подстанциях.
Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить. Он назвал две области с наибольшим количеством должников и рассказал, с чем связано принятие решения об отмене моратория.
Также мы сообщали, что в Харькове около 77% потребителей имеют долги за свет, из которых практически у трети сумма задолженности превышает 10 тысяч гривен. Впрочем, отключать электроэнергию пока не планируют.
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