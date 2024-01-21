Міністр енергетики пояснив, чому скасували мораторій на відключення світла за борги

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Міненерго України

В Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити. Найбільше боржників наразі в Київській та Чернівецький областях. Рішення про скасування мораторію було прийнято для встановлення справедливості та погашенню боргів за комунальні послуги.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За словами Галущенка, в Міненерго давно слідкують за споживанням електроенергії в Україні та погашенням боргів. Кількість боржників зростає і українці зловживали мораторієм.

"На жаль, почали зловживати мораторієм, коли в принципі в тих регіонах, які не мають впливу війни, які далекі від прифронтових, почалися неплатежі, просто користуючись мораторієм. Тому я вважаю, що це важливий крок з точки зору становлення справедливості. Це не означає, що всіх почнуть масово відключати. Це несправедливо, коли люди, які живуть в регіонах, які наближені до бойових дій, платять, а люди, які живуть у регіонах, віддалених, не платять", — зауважив Галущенко.

Голова Міненерго вказав, що серед областей найбільше боржників саме у Київській та Чернівецькій областях, які не знаходяться у прифронтовій зоні та не наближені до бойових дій.

"Це мільярди. Київська область — це близько 2 мільярдів гривень борг, а Чернівецька — це більше мільярда гривень", — сказав міністр.

Нагадаємо, у Харкові близько 77% споживачів мають борги за світло, з яких практично у третини сума заборгованості перевищує 10 тисяч гривень. Втім, відключати електроенергію поки не планують.

Додамо, у п'яти регіонах України 131 населений пункт залишився без електрики внаслідок поганих погодних умов. Це сталося зранку 13 січня.