Через негоду в Україні залишилися без світла 131 населений пункт

Ремонт електропостачання в Україні. Фото: Укренерго

У п'яти регіонах України 131 населений пункт залишився без електрики внаслідок поганих погодних умов. Це сталося зранку, 13 січня.

Про це повідомляє Міненерго.

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В Україні 131 населений пункт залишився без світла

Згідно з наданою інформацією у Дніпропетровській області 41 населений пункт залишається без світла через пошкодження повітряних ліній обленерго, що впливають на понад 3,3 тис. споживачів.

У Кіровоградській області стихія призвела до відключення електрики у 38 населених пунктах, торкаючись понад 2,6 тис. абонентів.

У Запорізькій області спочатку знеструмлено 15 населених пунктів (понад 2 тис. споживачів), але незабаром дев'ять із них відновили подачу електроенергії, залишивши без світла 15 пунктів. У Миколаївській області за останню добу відновили електропостачання у восьми населених пунктах, але 23 пункти все ще без світла, що зачіпає понад 1400 побутових та 128 юридичних абонентів.

Ситуація у Хмельницькій, Сумській та Чернігівській областях

Вранці у Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів, торкнувшись понад 2 тис. точок обліку. На Донеччині через бойові дії тимчасово без електрики опинилися три населені пункти, де проживають майже 800 споживачів. Енергетики змогли відновити подачу електроенергії у дев'яти населених пунктах, повернувши світло понад трьом тисячам абонентів.

Через артилерійський обстріл з боку російського кордону в Сумській області знеструмлено вісім населених пунктів, в яких проживає приблизно 1,6 тис. споживачів. На Чернігівщині через технічні проблеми за останню добу було знеструмлено 660 споживачів.

Нагадаємо, що нині в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитись з кількох причин.