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Из-за непогоды в Украине остались без света 131 населенный пункт

13 января 2024 14:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из-за непогоды в Украине остались без света 131 населенный пункт
Ремонт электроснабжения в Украине. Фото: Укрэнерго
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пяти регионах Украины, 131 населённый пункт остался без электричества вследствие плохих погодных условий. Это произошло утром, 13 января.

Об этом сообщает Минэнерго.

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Согласно предоставленной информации в Днепропетровской области 41 населённый пункт остаётся без света из-за повреждения воздушных линий облэнерго, влияющих на более чем 3,3 тыс. потребителей. 

В Кировоградской области стихия привела к отключению электричества в 38 населённых пунктах, затрагивая более 2,6 тыс. абонентов.

В Запорожской области изначально обесточены 15 населённых пунктов (более 2 тыс. потребителей), но вскоре девять из них восстановили подачу электроэнергии, оставив без света 15 пунктов. В Николаевской области за последние сутки восстановили электроснабжение в восьми населённых пунктах, но 23 пункта всё ещё без света, что затрагивает более 1400 бытовых и 128 юридических абонентов.

Ситуация в Хмельницкой, Сумской и Черниговской областях

Утром в Хмельницкой области из-за непогоды обесточены 14 населённых пунктов, затронув более 2 тыс. точек учёта. В Донецкой области из-за боевых действий временно без электричества оказались трех населённых пункта, где проживают почти 800 потребителей. Энергетики смогли восстановить подачу электроэнергии в девяти населённых пунктах, вернув свет более трем тыс. абонентам.

Из-за артиллерийского обстрела со стороны российской границы в Сумской области обесточены восемь населенных пунктов, в которых проживают приблизительно 1,6 тыс. потребителей. В Черниговской области из-за технических проблем за последние сутки было обесточено 660 потребителей.

Напомним, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.

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