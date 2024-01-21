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Министр энергетики объяснил, почему отменили мораторий на отключение света за долги

21 января 2024 10:49
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Министр энергетики объяснил, почему отменили мораторий на отключение света за долги
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Минэнерго Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить. Больше всего должников сейчас в Киевской и Черновицкой областях. Решение об отмене моратория было принято для установления справедливости и погашения долгов за коммунальные услуги.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

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В Украине отменили мораторий на отключение света за долги

По словам Галущенко, в Минэнерго давно следят за потреблением электроэнергии в Украине и погашением долгов. Число должников растет и украинцы злоупотребляли мораторием.

"К сожалению, начали злоупотреблять мораторием, когда в принципе в тех регионах, которые не под влиянием войны, которые далеки от прифронтовых зон, начались неплатежи, просто пользуясь мораторием. Поэтому я считаю, что это важный шаг с точки зрения восстановления справедливости. Это не значит, что всех начнут массово отключать. Это несправедливо, когда люди, живущие в регионах, приближенных к боевым действиям, платят, а люди, живущие в отдаленных регионах, не платят", — отметил Галущенко.

Глава Минэнерго указал, что среди областей больше всего должников именно в Киевской и Черновицкой областях, которые не находятся в прифронтовой зоне и не приближены к боевым действиям.

"Это миллиарды. Киевская область — это около 2 миллиардов гривен долг, а Черновицкая — это больше миллиарда гривен", — сказал министр.

Напомним, в Харькове около 77% потребителей имеют долги за свет, из которых практически у трети сумма задолженности превышает 10 тысяч гривен. Впрочем, отключать электроэнергию пока не планируют.

Добавим, в пяти регионах Украины 131 населенный пункт остался без электричества из-за плохих погодных условий. Это произошло утром 13 января.

коммунальные услуги
Герман Галущенко
Минэнерго
Украина
долги
отключения света

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