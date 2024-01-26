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На Закарпатті встановили першу вітрову турбіну в горах

26 січня 2024 00:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті встановили першу вітрову турбіну в горах
Вітротурбіна на Закарпатті. Фото: ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі"
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області змонтували першу вітрову турбіну на території Нижньоворітської громади. Наступним кроком буде підключення її до мережі та генерація електроенергії.

Про це повідомляє ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі".

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Відомо, що першу вітрову турбіну встановили на кордоні Львівської та Закарпатської областей.

Зазначається, що вітротурбіна з одиничною встановленою потужністю 4.8 МВт має висоту башти 120 м і діаметр ротора 152 м.

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Вітрова турбіна. Фото: ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі"

"За таких технічних характеристик, цю вітротурбіну можна назвати "вітротурбіною середнього розміру", порівняно з іншими вітротурбінами, що працюють сьогодні в Україні", — пояснили в компанії.

Там додали, що наступним кроком є підключення до електричної мережі і генерація електроенергії для споживачів.

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Вітрова турбіна. Фото: ТОВ "Френдлі Віндтехнолоджі"

Відомо, що загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт, а обсягу електроенергії, який буде вироблятися вітровим парком — достатньо для щорічного забезпечення екологічно чистою електроенергією майже 50 тис. домогосподарств.

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Скриншот допису "Френдлі Віндтехнолоджі"

Нагадаємо, що в Україні цьогоріч планують розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів для компенсації енергетичних потужностей внаслідок війни з Росією. Всі реактори встановлять на Хмельницькій АЕС. 

Також ми писали, що Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна спільно з США та іншими союзниками невдовзі розпочне будівництво великих блоків для атомних електростанцій. Це має відбутися вже цьогоріч. 

електроенергія
Закарпаття
електропостачання
вітер

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