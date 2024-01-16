В Укренерго розповіли, чи варто очікувати відключень електроенергії

Фахівець на енергетичному об'єкті. Ілюстративне фото: 4studio.com.ua

Українській енергосистемі вдалося пережити перший пік зимових холодів без аварійної допомоги та відключень електроенергії. Проте ця ситуація ще може змінитися не в найкращу сторону.

Про це повідомляється в матеріалі РБК-Україна.

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Перша половина зими пройшла вдало

Україна пережила без значних проблем в енергосистемі першу половину січня, який позначився снігопадами та різким зниженням температури. Генерації електроенергії було достатньо, а значних аварій через технічний стан енергооб'єктів не відбулося. І, що найважливіше, масованих обстрілів об'єктів генерації та розподільчих мереж не було.

Ситуація з обстрілами порівняно з минулим роком суттєво змінилася. До середини січня минулого року енергосистема України 12 разів зазнавала масованих обстрілів.

Як наслідок — у той час рівень забезпечення електроенергією скоротився до 60%, майже в усіх областях було запроваджено графіки відключень.

Допомога Європи не знадобилася

"Піки холодів на початку січня Україні вдалося пережити навіть без аварійної допомоги з Європи. Її запитували у партнерів за зиму лише три рази — у грудні, зокрема, коли виводили у ремонт 7 блоків теплогенерації. Але графіки ремонтів вдалося скоригувати, і зараз така ситуація не повториться", — розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому голова правління Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, що енергосистема на початку січня витримала перший іспит на міцність. Але до березня ще очікуються періоди похолодання і це може внести корективи.

"Нас чекає, напевно, кілька холодних періодів упродовж січня, лютого, можливо, і березня. І це саме ті періоди, в які потенційно ворог може атакувати Україну та, зокрема, енергетику. Тоді може бути більше дискомфорту", — вважає Кудрицький.

Кого лишать без світла в першу чергу

На цей випадок, якщо виникне дефіцит електроенергії, передбачено екстрені заходи. В першу чергу, Україна зможе звернутися до партнерів з Європи за аварійною допомогою. Але це невеликі обсяги, які не врятують ситуацію у разі великого дефіциту.

Другий інструмент — відключення споживачів. В першу чергу відключатимуть промислові підприємства.

Раніше ми повідомляли, що в Укренерго зафіксували новий рекорд електроспоживання в ранкові години. Також там порадили українцям заощаджувати електроенергію в зазначений проміжок часу.