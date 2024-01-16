В Укрэнерго рассказали, стоит ли ожидать отключения электроэнергии

Специалист по энергетическому объекту. Иллюстративное фото: 4studio.com.ua

Украинской энергосистеме удалось пережить первый пик зимних холодов без аварийной помощи и отключения электроэнергии. Однако эта ситуация еще может измениться не в лучшую сторону.

Об этом сообщается в материале РБК-Украина.

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Украина пережила без значительных проблем в энергосистеме первую половину января, отразившегося снегопадами и резким снижением температуры. Генерации электроэнергии было достаточно, а значительных аварий из-за технического состояния энергообъектов не произошло. И, что самое важное, массированных обстрелов объектов генерации и распределительных сетей не было.

Ситуация с обстрелами, по сравнению с прошлым годом, существенно изменилась. К середине января прошлого года энергосистема Украины 12 раз подвергалась массированным обстрелам.

Как следствие, в то время уровень обеспечения электроэнергией сократился до 60%, почти во всех областях были введены графики отключений.

Помощь Европы не понадобилась

"Пики холодов в начале января Украине удалось пережить даже без аварийной помощи из Европы. Ее спрашивали у партнеров за зиму всего три раза — в декабре, в частности, когда выводили в ремонт 7 блоков теплогенерации. Но графики ремонтов удалось скорректировать, и сейчас такая ситуация не повторится", — рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

При этом глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что энергосистема в начале января выдержала первый экзамен на прочность. Но до марта еще предстоят периоды похолодания и это может внести коррективы.

"Нас ждет, наверное, несколько холодных периодов в течение января, февраля, возможно и марта. И это именно те периоды, в которые потенциально враг может атаковать Украину и, в частности, энергетику. Тогда может быть больше дискомфорта", — считает Кудрицкий.

Кого оставят без света в первую очередь

На этот случай, если возникнет дефицит электроэнергии, предусмотрены экстренные меры. В первую очередь Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью. Но это небольшие объемы, которые не спасут ситуацию при большом дефиците.

Второй инструмент — отключение потребителей. В первую очередь будут отключаться промышленные предприятия.

Ранее мы сообщали, что в "Укрэнерго" зафиксировали новый рекорд электропотребления в утренние часы. Также там посоветовали украинцам экономить электроэнергию в указанный промежуток времени.