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На Закарпатье цыгане устроили бунт из-за убийц на свободе — что произошло

25 января 2024 21:53
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Илья Рябинин
редактор
На Закарпатье цыгане устроили бунт из-за убийц на свободе — что произошло
Дом цыганского "барона" в Закарпатье. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

На Закарпатье в Подвиноградове, Береговского района цыгане устроили бунт в результате отпущения из-под стражи убийц на выборах барона. Они требуют вернуть их в тюрьму.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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Василий Трагнюк. Источник: Telegram

По словам журналиста, в прошлом году в конце ноября в Подвиноградове произошла массовая потасовка, во время которой 34-летний местный житель убил 40-летнего. Она произошла в связи с выборами нового "барона" в "цыганском лагере". Прибывшие по вызову полицейские прекратили беспорядок и подавили конфликт. Они выяснили, что во время этой драки был убит один из их участников, и задержали подозреваемого, поместив его в СИЗО.

Напомним, что ранее в Мукачево охранник частного дома Закарпатского депутата нажал "тревожную кнопку", поскольку услышал взрывы во дворе. После приезда полиции на место происшествия выяснилось, что неизвестный бросил гранату на территорию чиновника.

Добавим, что СБУ разоблачила масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса". "На горячем" попались сразу пятеро таможенников, требовавших "дань" с водителей международных перевозок.

драка
суд
тюрьма
ромы
Украина
Закарпатье

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