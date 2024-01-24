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На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата облради — що відомо

24 січня 2024 09:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті невідомий кинув гранату на подвірʼя депутата облради — що відомо
Поліцейське авто біля будинку Закарпатського депутата. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця. 

Про це повідомляє Національна поліція України в закарпатській області.

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На подвір'я Закарпатського депутата кинули гранату

Подія сталася напередодні, 23 січня, близько 04:00 ранку. До відділу поліції надійшов сигнал "тривога" з приватного будинку в Мукачеві. Разом з поліцейськими на місце прибули оперативники та криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. 

"Зʼясувалося, що на територію двору невідома особа закинула гранату. Внаслідок вибуху ніхто з людей не постраждав", — зазначили в поліції.

Поліцейський оглядає речові докази
Поліцейський оглядає речові докази. Фото: Нацполіція

Наразі продовжується огляд влучання гранати в подвір'я депутата та встановлюються всі обставини події. Правоохоронці здійснюють усі заходи для пошуку та затримання злочинця. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

Місце вибуху гранати
Місце вибуху гранати. Фото: Нацполіція
Правоохоронці оглядають подвірʼя
Правоохоронці оглядають подвірʼя. Фото: Нацполіція
Поліцейські біля будинку депутата
Поліцейські біля будинку депутата. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Правоохоронці кваліфікували підрив гранати у сільській раді на Закарпатті як терористичний акт. Такий інцидент буде розслідувати Служба безпеки України.

Додамо, у місті Обухів, Київська область, неповнолітній хлопець підірвав гранату в багатоповерхівці. Після цього він втік з місця події.

поліція
Україна
граната
Закарпаття
місцеві депутати
Нацполіція

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