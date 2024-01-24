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На Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата облсовета — что известно

24 января 2024 09:07
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Закарпатье неизвестный бросил гранату во двор депутата облсовета — что известно
Полицейский автомобиль возле дома Закарпатского депутата. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Мукачево охранник частного дома Закарпатского депутата нажал "тревожную кнопку", поскольку услышал взрывы во дворе. После приезда полиции на место происшествия выяснилось, что неизвестный бросил гранату на территорию дома чиновника.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Закарпатской области.

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Во двор Закарпатского депутата бросили гранату

Событие произошло накануне, 23 января, около 04:00 утра. В отделение полиции поступил сигнал "тревога" из частного дома в Мукачево. Вместе с полицейскими прибыли на место оперативники и криминалистическая лаборатория Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

"Выяснилось, что на территорию двора неизвестный забросил гранату. В результате взрыва никто из людей не пострадал", — указали в полиции.

Полицейский осматривает вещественные доказательства
Полицейский осматривает вещественные доказательства. Фото: Нацполиция

Сейчас продолжается осмотр попадания гранаты во двор депутата и устанавливаются все обстоятельства события. Правоохранители осуществляют все меры по поиску и задержанию преступника. Возбуждено уголовное производство по факту умышленного повреждения чужого имущества, совершенное путем взрыва.

Место взрыва гранаты
Место взрыва гранаты. Фото: Нацполиция
Правоохранители осматривают двор
Правоохранители осматривают двор. Фото: Нацполиция
Полицейские у дома депутата
Полицейские возле дома депутата. Фото: Нацполиция

Напомним, в Закарпатье в здании Керецковского сельского совета депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. Правоохранители квалифицировали подрыв гранаты в сельском совете на Закарпатье как террористический акт. Подобный инцидент будет расследовать Служба безопасности Украины.

Добавим, в городе Обухов, Киевская область, несовершеннолетний парень взорвал гранату в многоэтажке. После этого он скрылся с места происшествия.

полиция
Украина
граната
Закарпатье
местные депутаты
Нацполиция

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