На Закарпатті роми влаштували бунт через вбивць на свободі — що сталося

Маєток циганського "барона" на Закарпатті. Фото: Національна поліція

На Закарпатті у Підвиноградові, Берегівського району роми влаштували бунт внаслідок відпущення з-під варти вбивць на виборах барона. Вони вимагають повернути їх до в'язниці.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Читайте також:

Бунт ромів на Закарпатті

Як додає медійник, вбивць звільнив суддя Виноградівського районного суду Василь Трагнюк.

Василь Трагнюк. Джерело: Telegram

За словами журналіста, торік наприкінці листопада у Підвиноградові сталася масова бійка, під час якої 34-річний місцевий житель вбив 40-річного. Вона сталася у зв'язку з виборами нового "барона" в "циганському таборі". Прибулі на виклик поліцейські припинили безлад та придушили конфлікт. Вони з'ясували, що під час цього бійки було вбито одного з їхніх учасників, і затримали підозрюваного, помістивши його у СІЗО.

Нагадаємо, що раніше у Мукачеві охоронець приватного будинку Закарпатського депутата натиснув "тривожну кнопку", оскільки почув вибухи на подвір'ї. Після приїзду поліції на місце події з'ясувалося, що невідомий кинув гранату на територію будинку посадовця.

Додамо, що СБУ викрила масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса". "На гарячому" попались одразу п'ятеро митників, які вимагали "данину" з водіїв міжнародних перевезень.