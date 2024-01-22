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На Закарпатті викрили митників, які брали "данину" з водіїв автобусів

22 січня 2024 13:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Закарпатті викрили митників, які брали "данину" з водіїв автобусів
Затримання митників. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Закарпатті викрили масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса". "На гарячому" попались одразу п'ятеро митників, які вимагали "данину" з водіїв міжнародних перевезень.

Про це повідомили в Службі безпеки України.  

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Правоохоронці розповіли, що ліквідували масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці.  "На гарячому" затримали одразу п'ятьох посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.

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Затримання митників. Фото: СБУ

"З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну. За одну зміну посадовці "пропускали" через схему до 50 автобусів", — йдеться у повідомленні. 

Коли водії відмовлялись платити, їм погрожували формальними процедурами та арештом вантажу з його подальшою конфіскацією. 

Обшуки у посадовцях 

Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту правоохоронці знайшли великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.

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Знайдені хабарі у митників. Фото: СБУ

П’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам — за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі розслідування ще триває для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову. 

СБУ
корупція
гроші
Закарпаття
митниця
водії

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