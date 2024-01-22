На Закарпатті викрили митників, які брали "данину" з водіїв автобусів

Затримання митників. Фото: СБУ

На Закарпатті викрили масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса". "На гарячому" попались одразу п'ятеро митників, які вимагали "данину" з водіїв міжнародних перевезень.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

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Правоохоронці розповіли, що ліквідували масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці. "На гарячому" затримали одразу п'ятьох посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.

Затримання митників. Фото: СБУ

"З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну. За одну зміну посадовці "пропускали" через схему до 50 автобусів", — йдеться у повідомленні.

Коли водії відмовлялись платити, їм погрожували формальними процедурами та арештом вантажу з його подальшою конфіскацією.

Обшуки у посадовцях

Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту правоохоронці знайшли великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.

Знайдені хабарі у митників. Фото: СБУ

П’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам — за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі розслідування ще триває для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.