На Закарпатті викрили митників, які брали "данину" з водіїв автобусів
На Закарпатті викрили масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса". "На гарячому" попались одразу п'ятеро митників, які вимагали "данину" з водіїв міжнародних перевезень.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Корупційна схема на митниці: що відомо
Правоохоронці розповіли, що ліквідували масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці. "На гарячому" затримали одразу п'ятьох посадовців пункту пропуску "Чоп-Захонь", які фактично сформували злочинну групу та обклали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.
"З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тис. євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну. За одну зміну посадовці "пропускали" через схему до 50 автобусів", — йдеться у повідомленні.
Коли водії відмовлялись платити, їм погрожували формальними процедурами та арештом вантажу з його подальшою конфіскацією.
Обшуки у посадовцях
Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту правоохоронці знайшли великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність.
П’ятьом затриманим митникам повідомлено про підозру за одержання неправомірної вигоди службовою особою вчинене організованою групою, ще двом фігурантам — за одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі розслідування ще триває для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх винних осіб.
Нагадаємо, на українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.
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