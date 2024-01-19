Українець намагався дати хабар прикордоннику для виїзду — його затримали

Затримання чоловіка. Фото: ДПСУ

На українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"43-річний чоловік хотів перетнути кордон без належних документів. Запропонувавши прикордоннику відділу "Рава-Руська" 2000 доларів США, отримав категоричну відмову", — йдеться у повідомленні.

Затримання чоловіка. Фото: ДПСУ

Гроші, які чоловік пропонував прикордоннику. Фото: ДПСУ

Відомо, що правоохоронці задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди, а чоловіка було затримано. За спробу хабаря йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років, слідчі дії тривають.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.

Також ми писали, що українські прикордонники поблизу Румунії затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки планували незаконно виїхати з України.