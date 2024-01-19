Українець намагався дати хабар прикордоннику для виїзду — його затримали
На українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.
Про це повідомляє ДПСУ.
Чоловік намагався за гроші виїхати за кордон
"43-річний чоловік хотів перетнути кордон без належних документів. Запропонувавши прикордоннику відділу "Рава-Руська" 2000 доларів США, отримав категоричну відмову", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що правоохоронці задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди, а чоловіка було затримано. За спробу хабаря йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років, слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.
Також ми писали, що українські прикордонники поблизу Румунії затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки планували незаконно виїхати з України.
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