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Українець намагався дати хабар прикордоннику для виїзду — його затримали

19 січня 2024 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українець намагався дати хабар прикордоннику для виїзду — його затримали
Затримання чоловіка. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На українському кордоні на пункті пропуску "Рава-Руська" чоловік намагався виїхати без належних документів. При цьому українець запропонував прикордоннику хабар, але отримав відмову.

Про це повідомляє ДПСУ.

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"43-річний чоловік хотів перетнути кордон без належних документів. Запропонувавши прикордоннику відділу "Рава-Руська" 2000 доларів США, отримав категоричну відмову", — йдеться у повідомленні.

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Затримання чоловіка. Фото: ДПСУ
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Гроші, які чоловік пропонував прикордоннику. Фото: ДПСУ

Відомо, що правоохоронці задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди, а чоловіка було затримано. За спробу хабаря йому загрожує позбавлення волі від чотирьох до восьми років, слідчі дії тривають.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.

Також ми писали, що українські прикордонники поблизу Румунії затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки планували незаконно виїхати з України.

кордон
хабар
прикордонники
ухилянти
чоловіки

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