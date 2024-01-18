Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів поблизу Румунії — деталі

Затримані біля кордону чоловіки. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники поблизу Румунії затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки планували незаконно виїхати з України.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Зазначається, що, заплативши по 2 тис. євро, двоє чоловіків планували незаконно перетнути кордон України у напрямку Румунії, під'їхавши на автомобілі якомога ближче.

Так, водій виявився місцевим мешканцем та співорганізатором схеми — він доставляв "клієнтів" до державного кордону.

Що стосується основного організатора схеми, то він керував діями свого помічника через один з месенджерів. Наразі правоохоронці здійснюють заходи зі встановлення його місця перебування.

Відомо, що "помічнику" загрожує кримінальна відповідальність, а інші затримані понесуть адміністративну відповідальність.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.

Також ми писали, що оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.