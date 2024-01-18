Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів поблизу Румунії — деталі arrow

Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів поблизу Румунії — деталі

18 січня 2024 15:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники затримали чергову групу ухилянтів поблизу Румунії — деталі
Затримані біля кордону чоловіки. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські прикордонники поблизу Румунії затримали чергову групу ухилянтів. Чоловіки планували незаконно виїхати з України.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

На кордоні з Румунією затримали групу чоловіків

Зазначається, що, заплативши по 2 тис. євро, двоє чоловіків планували незаконно перетнути кордон України у напрямку Румунії, під'їхавши на автомобілі якомога ближче.

Так, водій виявився місцевим мешканцем та співорганізатором схеми — він доставляв "клієнтів" до державного кордону.

Що стосується основного організатора схеми, то він керував діями свого помічника через один з месенджерів. Наразі правоохоронці здійснюють заходи зі встановлення його місця перебування.

Відомо, що "помічнику" загрожує кримінальна відповідальність, а інші затримані понесуть адміністративну відповідальність.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що 14 січня прикордонники завадили спробі незаконного перетину кордону з Молдовою чотирма українцями. Для цього чоловіки використали поради з Telegram-каналу.

Також ми писали, що оперативники Львівського прикордонного загону спільно з поліцією викрили організовану злочинну групу, яка налагодила канал незаконного переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Підозрювані переправляли ухилянтів під виглядом водіїв, які здійснюють перевезення пасажирів.

кордон
прикордонники
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
ухилянти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі