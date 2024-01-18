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Пограничники задержали очередную группу уклонистов возле Румынии — детали

18 января 2024 15:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники задержали очередную группу уклонистов возле Румынии — детали
Задержанные у границы мужчины. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники вблизи Румынии задержали очередную группу уклонистов. Мужчины планировали незаконно выехать из Украины.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Отмечается, что, заплатив по 2 тыс. евро, двое мужчин планировали незаконно пересечь границу Украины в направлении Румынии, подъехав на автомобиле как можно ближе.

Так, водитель оказался местным жителем и соорганизатором схемы — он осуществлял доставку "клиентов" к государственной границе.

Что касается основного организатора схемы, то он руководил действиями своего помощника через один из мессенджеров. Правоохранители осуществляют мероприятия по установлению его места нахождения.

Известно, что помощнику грозит уголовная ответственность, а другие задержанные понесут административную ответственность.

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Скриншот сообщения ГНСУ

Напомним, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырем украинцам. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.

Также мы писали, что оперативники Львовского пограничного отряда совместно с полицией разоблачили организованную преступную группу, которая наладила канал незаконной переправки за границу военнообязанных мужчин. Подозреваемые переправляли уклонистов под видом водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

граница
пограничники
военный призыв
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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