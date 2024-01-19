Украинец пытался дать взятку пограничнику для выезда — его задержали

Задержание мужчины. Фото: ГПСУ

На украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"43-летний мужчина хотел пересечь границу без надлежащих документов. Предложив пограничнику отдела "Рава-Русская" 2000 долларов США, получил категорический отказ", — говорится в сообщении.

Задержание мужчины. Фото: ГПСУ

Деньги, которые мужчина предлагал пограничнику. Фото: ГПСУ

Известно, что правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды, а мужчина был задержан. За попытку дачи взятки ему грозит лишение свободы от четырех до восьми лет, следственные действия продолжаются.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.

Также мы писали, что украинские пограничники вблизи Румынии задержали очередную группу уклонистов. Мужчины планировали незаконно уехать из Украины.