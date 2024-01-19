Украинец пытался дать взятку пограничнику для выезда — его задержали
На украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.
Об этом сообщает ГПСУ.
Мужчина пытался за деньги уехать за границу
"43-летний мужчина хотел пересечь границу без надлежащих документов. Предложив пограничнику отдела "Рава-Русская" 2000 долларов США, получил категорический отказ", — говорится в сообщении.
Известно, что правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды, а мужчина был задержан. За попытку дачи взятки ему грозит лишение свободы от четырех до восьми лет, следственные действия продолжаются.
Напомним, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.
Также мы писали, что украинские пограничники вблизи Румынии задержали очередную группу уклонистов. Мужчины планировали незаконно уехать из Украины.
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