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Украинец пытался дать взятку пограничнику для выезда — его задержали

19 января 2024 19:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинец пытался дать взятку пограничнику для выезда — его задержали
Задержание мужчины. Фото: ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

Об этом сообщает ГПСУ.

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"43-летний мужчина хотел пересечь границу без надлежащих документов. Предложив пограничнику отдела "Рава-Русская" 2000 долларов США, получил категорический отказ", — говорится в сообщении.

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Задержание мужчины. Фото: ГПСУ
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Деньги, которые мужчина предлагал пограничнику. Фото: ГПСУ

Известно, что правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды, а мужчина был задержан. За попытку дачи взятки ему грозит лишение свободы от четырех до восьми лет, следственные действия продолжаются.

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Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, что 14 января пограничники помешали попытке незаконного пересечения границы с Молдовой четырьмя украинцами. Для этого мужчины использовали советы по Telegram-каналу.

Также мы писали, что украинские пограничники вблизи Румынии задержали очередную группу уклонистов. Мужчины планировали незаконно уехать из Украины.

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