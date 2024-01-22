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На Закарпатье разоблачили таможенников, которые брали "дань" из водителей автобусов

22 января 2024 13:15
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На Закарпатье разоблачили таможенников, которые брали "дань" из водителей автобусов
Задержание таможенников. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Закарпатье разоблачили масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса". "На горячем" попались сразу пятеро таможенников, требовавших "дань" с водителей международных перевозок.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Правоохранители рассказали, что ликвидировали масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса" Закарпатской таможни. "На горячем" задержали сразу пятерых чиновников пункта пропуска "Чоп-Захонь", которые фактически сформировали преступную группу и обложили "данью" водителей международных перевозок.

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Задержание таможенников. Фото: СБУ

"С каждого автобуса фигуранты требовали до 1,5 тыс. евро. За эту сумму чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия во время таможенного оформления завозимых в Украину иностранных товаров. За одну смену чиновники "пропускали" через схему до 50 автобусов", — говорится в сообщении.

Когда водители отказывались платить, им угрожали формальными процедурами и арестом груза с его последующей конфискацией.

Обыски в должностных лиц

Во время обысков по адресам проживания и на территории таможенного поста правоохранители обнаружили большие суммы наличных и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности.

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Найдены взятки у таможенников. Фото: СБУ

Пятерым задержанным таможенникам поставлено в известность о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом совершено организованной группой, еще двум фигурантам — за получение неправомерной выгоды должностным лицом. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается для установления обстоятельств преступления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Напомним, на украинской границе на пункте пропуска "Рава-Русская" мужчина пытался уехать без положенных документов. При этом украинец предложил пограничнику взятку, но получил отказ.

СБУ
коррупция
деньги
Закарпатье
таможня
водители

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