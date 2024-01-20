На Закарпатті подружжя побило прикордонників — що відомо

Автомобіль подружжя. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатті подружжя здійснило напад на прикордонний наряд. Внаслідок цього травмовано прикордонницю.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

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"На одному з контрольних постів під час здійснення перевірки прикордонним нарядом Мукачівського загону водій транспортного засобу "Мітсубісі" відмовився надати авто для огляду. Створивши конфліктну ситуацію, він спробував уникнути відповідальності, передбаченої адміністративним кодексом за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Державної прикордонної служби України", — йдеться у повідомленні.

Водій, з яким їхали його дружина, двоє дітей та ще одна родичка, покинули місце події. Через декілька хвилин прикордонники наздогнали чоловіка.

Під час спілкування із затриманими дружина водія завдала удару в обличчя прикордонниці, яка перебувала у складі прикордонного наряду та документувала правопорушення. Після цього чоловік напав на іншого прикордонника.

На місце події прибули правоохоронці. Під час з'ясування обставин подружжя викрикувало погрози та нецензурну лайку в бік прикордонників.

Правоохоронці встановили, що затриманий водій неодноразово потрапляв у поле зору оперативників Мукачівського прикордонного загону як особа, яка причетна до протиправної діяльності.

Прикордонницю із травмами було доставлено до лікарні.

"Стосовно обох громадян, які відмовлялись виконувати законні вимоги прикордонного наряду, складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення, передбаченого ст. 185.10. Крім того, про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 345 КК України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції", — йдеться у повідомленні.

До того ж щодо виявлення ознак правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей", буде направлено повідомлення до служби у справах дітей Виноградівської і Берегівської міських рад та Берегівського райвідділу поліції.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Фото: скриншот

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