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У Ромнах сталася бійка між очільником військової адміністрації та мером — причина конфлікту

20 січня 2024 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Ромнах сталася бійка між очільником військової адміністрації та мером — причина конфлікту
Мер міста Ромни Олег Стогній та місцеві мешканці. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У місті Ромни Сумської області стався конфлікт між мером Олегом Стогнієм та очільником військової адміністрації Денисом Ващенком. Внаслідок цього виникла бійка.

Відео поширилося у соцмережах.

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Конфлікт стався біля меморіалу загиблим військовим. Їхні родичі вимагали в мера перенести його. 

За словами Стогнія, це зробити неможливо. Внаслідок цього мешканці міста почали обурюватися. До мера підійшов очільник військової адміністрації та спробував схопити його за руку. Він наголосив йому, що не потрібно кричати на людей. Після цього сталася бійка. 

На відео можна побачити, як мер запитав людей, чи бачили вони це. У відповідь Ващенко сказав:

"Я тебе ще три рази вдарю"

Голова Роменської військової адміністрації Денис Ващенко записав відеозвернення після конфлікту з мером міста. За його словами, батьки загиблих військових прийшли на Алею Слави, щоб встановити вазони з квітами, оскільки міська влада ігнорує їхнє прохання.

Він каже, що міський голова спробував цьому перешкодити та навіть штовхнув матір загиблого військового. 

"Я відразу заступився за батьків", — сказав голова військової адміністрації.

За словами Ващенка, Стогній написав на нього заяву в поліцію за побиття. 

Нагадаємо, ТЦК у Чернівцях звинуватили в побитті та викраденні музиканта Андрія Дулецького і його друга Володимира Білика. Зазначається, що Білик є вокалістом гурту Іntermezzo.

Також ми писали, що директор Дніпропетровського театру опери та балету Костянтин Пінчук вдарив актора Миколу Лемешка. Сутичка відбувалася через припарковані автівки.

бійка
конфлікт
Сумська область
військові
люди

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