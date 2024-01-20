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В Ромнах произошла драка между главой военной администрации и мэром — причина конфликта

20 января 2024 16:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ромнах произошла драка между главой военной администрации и мэром — причина конфликта
Мэр города Ромны Олег Стогний и местные жители. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Ромны Сумской области произошел конфликт между мэром Олегом Стогнием и главой военной администрации Денисом Ващенко. В результате этого возникла драка.

Видео распространилось в соцсетях.

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Конфликт произошел у мемориала погибшим военным. Их родственники требовали у мэра перенести его.

По словам Стогния, это сделать невозможно. Вследствие этого жители города начали возмущаться. К мэру подошел глава военной администрации и попытался схватить его за руку. Он сказал ему, что не нужно кричать на людей. После этого произошла драка.

На видео можно увидеть, как мэр спросил людей, видели ли они это. В ответ Ващенко сказал:

"Я тебя еще три раза ударю".

Глава Роменской военной администрации Денис Ващенко записал видеообращение после конфликта с мэром города. По его словам, родители погибших военных пришли на Аллею Славы, чтобы установить вазоны с цветами, поскольку городские власти игнорируют их просьбу.

Он говорит, что мэр попытался этому помешать и даже толкнул мать погибшего военного.

"Я сразу вступился за родителей", — сказал глава военной администрации.

По словам Ващенко, Стогний написал на него заявление в полицию за избиение.

Напомним, ТЦК в Черновцах обвинили в избиении и похищении музыканта Андрея Дулецкого и его друга Владимира Билыка. Отмечается, что Билык является вокалистом группы Intermezzo.

Также мы писали, что директор Днепропетровского театра оперы и балета Константин Пинчук ударил актера Николая Лемешко. Драка происходила из-за припаркованных автомобилей.

драка
конфликт
Сумская область
военные
люди

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