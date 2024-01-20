На Закарпатье супруги избили пограничников — что известно

Автомобиль супругов. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

На Закарпатье супруги совершили нападение на пограничный наряд. В результате этого травмирована пограничница.

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

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"На одном из контрольных постов при осуществлении проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда водитель транспортного средства "Митсубиси" отказался предоставить авто для осмотра. Создав конфликтную ситуацию, он попытался избежать ответственности, предусмотренной административным кодексом за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы Украины", — говорится в сообщении.

Водитель, с которым ехали его жена, двое детей и еще одна родственница, покинули место происшествия. Через несколько минут пограничники догнали мужчину.

В ходе общения с задержанными жена водителя нанесла удар в лицо пограничнице, которая находилась в составе пограничного наряда и документировала правонарушения. После этого мужчина напал на другого пограничника.

На место происшествия прибыли правоохранители. Во время выяснения обстоятельств супруги выкрикивали угрозы и нецензурную лексику в сторону пограничников.

Правоохранители установили, что задержанный водитель неоднократно попадал в поле зрения оперативников Мукачевского пограничного отряда как лицо, причастное к противоправной деятельности.

Пограничницу с травмами доставили в больницу.

"В отношении обоих граждан, которые отказывались выполнять законные требования пограничного наряда, составлены протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 185.10. Кроме того, об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", пограничники направили сообщение в Нацполицию", — говорится в сообщении.

К тому же, относительно выявления признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей", будет направлено сообщение в службу по делам детей Виноградовского и Береговского городских советов и Береговского райотдела полиции.

Пост Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Фото: скриншот

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