В пограничные Закарпатья введен ряд запретов

Пограничники. Фото: ГНСУ

Мукачевский пограничный отряд сообщает об установлении дополнительных временных ограничений в пограничной зоне. Такой шаг сделан для защиты национальной безопасности на государственной границе Украины, усиления контроля за соблюдением правил пограничного режима, предотвращения правонарушений на государственной границе на участке ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в среду, 19 июня.

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Пограничники отметили, что дополнительные временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Батовской, Косонской, Великобиганской, Береговской, Вилоцкой, Пийтерфолвовской, Королевской, Вышковской, Тячевской, Бедевлянской, Тересвянской, Солотвинской, Великой ского, Тячевского и Раховского района Закарпатской области.

В рамках этих мер, связанных с усилением пограничного режима, в пределах пограничной полосы вышеуказанных территориальных общин запрещается:

— осуществление работ, движение транспортных средств и пребывания, нахождения лиц за пределами населенных пунктов и дорог, отсутствующих в реестре автомобильных дорог и ведущих к государственной границе и не обеспечивающих передвижение в установленные пункты пропуска через государственную границу и между населенными пунктами, в период с 22:00 до 05:00;

— остановка транспортных средств на обочине дорог, вне установленных автомобильных стоянок, не связанных с техническими неисправностями;

— перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

— использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и транспортных средствах, имеющих специализированное назначение или зарегистрированных в установленном порядке;

— использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов до окончания правового режима военного положения.

В Госпогранслужбе также отметили, что действие ограничений не распространяется на тех работников, на которых возложены полномочия, необходимые для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, безопасности движения на железнодорожном транспорте, обеспечения и поддержания жизнедеятельности объектов критической инфраструктуры, охраны и воспроизводство водных биоресурсов, предоставление населению услуг гуманитарного, медицинского и социального характера. Речь идет о:

— должностных лицах государственных органов;

— органах местного самоуправления;

— правоохранительных органах;

— органах гражданской защиты;

— военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законами Украины;

— работниках коммунальных служб, экстренной (скорой) медицинской помощи;

— субъектах государственной и коммунальной собственности.

Напомним, этим летом пограничники усилят охрану границы, в частности, на горных участках и в популярных туристических районах Черновицкой и Ивано-Франковской областей. Это связано с тем, что уклонисты могут маскироваться под туристов.

Ранее оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, пытавшихся незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией.

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