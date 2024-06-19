У прикордонні Закарпаття введено низку заборон

Прикордонники. Фото: ДПСУ

Мукачівський прикордонний загін інформує про встановлення додаткових тимчасових обмежень у прикордонній зоні. Такий крок зроблено з метою захисту національної безпеки на державному кордоні України, посилення контролю за дотриманням правил прикордонного режиму, запобігання правопорушенням на державному кордоні на ділянці відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у середу, 19 червня.

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Прикордонники зазначили, що додаткові тимчасові режимні обмеження запроваджені в прикордонній смузі в межах Батівської, Косонської, Великобийганської, Берегівської, Вилоцької, Пийтерфолвівської, Королівської, Вишківської, Тячівської, Бедевлянської, Тересвянської, Солотвинської, Великобичківської, Рахівської, Богданської територіальних громад Берегівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області.

В рамках цих заходів, пов’язаних з посиленням прикордонного режиму, в межах прикордонної смуги вищевказаних територіальних громад, забороняється:

— провадження робіт, рух транспортних засобів та перебування, знаходження осіб поза межами населених пунктів та доріг, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами, в період з 22:00 до 05:00;

— зупинка транспортних засобів на узбіччі доріг, поза встановленими автомобільними стоянками, яка не пов’язана з технічними несправностями;

— перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних на те дозволів;

— використання приладів нічного бачення, тепловізійної техніки, радіостанцій, крім установлених на спеціальній техніці та транспортних засобах спеціалізовано призначення або зареєстрованих у встановленому порядку;

— використання та здійснення польотів легкомоторних літальних апаратів до закінчення правового режиму воєнного стану.

У Держприкордонслужбі також наголосили, що дія обмежень не поширюється на тих працівників, на яких покладені повноваження, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки та здоров’я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру. Йдеться про:

— посадових чи службових осіб державних органів;

— органи місцевого самоврядування;

— правоохоронні органи;

— органи цивільного захисту;

— військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;

— працівників комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги;

— суб’єктів державної та комунальної власності.

Нагадаємо, цього літа прикордонники посилять охорону кордону, зокрема на гірських ділянках та у популярних туристичних районах Чернівецької та Івано-Франківської областей. Це пов'язано з тим, що ухилянти можуть маскуватись під туристів.

Раніше оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною.

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