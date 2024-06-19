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Прикордонники показали, як знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку

19 червня 2024 14:51
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожу піхоту
Прикордонники знищили російську піхоту. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

На Харківщині українські війська продовжують оборонну операцію та ліквідовують військовий персонал та техніку противника. Нещодавно прикордонники знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram у середу, 19 червня.

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Харківські захисники завдали удару дроном

Бійці використали дрон-камікадзе для удару по зруйнованій споруді, де знаходилися окупанти.

За даними прикордонників, у будівлі перебувало щонайменше двоє росіян. Точна кількість нейтралізованих окупантів наразі встановлюється.

Нагадаємо, українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.

Раніше у Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.

Також прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.

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Харківська область
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