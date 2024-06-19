На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожу піхоту

Прикордонники знищили російську піхоту. Фото: скриншот

На Харківщині українські війська продовжують оборонну операцію та ліквідовують військовий персонал та техніку противника. Нещодавно прикордонники знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби України в Telegram у середу, 19 червня.

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Бійці використали дрон-камікадзе для удару по зруйнованій споруді, де знаходилися окупанти.

За даними прикордонників, у будівлі перебувало щонайменше двоє росіян. Точна кількість нейтралізованих окупантів наразі встановлюється.

Нагадаємо, українські прикордонники активно використовують FPV-дрони у війні проти російських окупантів. Вони показали підготовчий етап бойового вильоту.

Раніше у Головному управління розвідки Міноборони України показали ефектну роботу легіонерів у Донецькій області. Вони відбивали атаку російських окупантів під Часовим Яром.

Також прикордонники продовжують ліквідовувати російських окупантів на фронті. Вони показали, як знищили сім загарбників та поранили одного.