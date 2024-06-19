На Волчанском направлении пограничники уничтожили вражескую пехоту

Пограничники показали, как уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении
В Харьковской области украинские войска продолжают оборонную операцию и ликвидируют военный персонал и технику противника. Недавно пограничники уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в среду, 19 июня.
Харьковские защитники нанесли удар дроном
Бойцы использовали дрон-камикадзе для удара по разрушенному зданию, где находились оккупанты.
По данным пограничников, в здании находились по меньшей мере двое россиян. Точное количество нейтрализованных оккупантов устанавливается.
Напомним, украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали предварительный этап боевого вылета.
Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отражали атаку российских оккупантов под Часовым Яром.
Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.
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