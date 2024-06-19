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Пограничники показали, как уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении

19 июня 2024 14:51
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
На Волчанском направлении пограничники уничтожили вражескую пехоту
Пограничники уничтожили российскую пехоту. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Харьковской области украинские войска продолжают оборонную операцию и ликвидируют военный персонал и технику противника. Недавно пограничники уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в среду, 19 июня.

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Бойцы использовали дрон-камикадзе для удара по разрушенному зданию, где находились оккупанты.

По данным пограничников, в здании находились по меньшей мере двое россиян. Точное количество нейтрализованных оккупантов устанавливается.

Напомним, украинские пограничники активно используют FPV-дроны в войне против российских оккупантов. Они показали предварительный этап боевого вылета.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины показали эффектную работу легионеров в Донецкой области. Они отражали атаку российских оккупантов под Часовым Яром.

Также пограничники продолжают ликвидировать российских оккупантов на фронте. Они показали, как уничтожили семь захватчиков и ранили одного.

защитники
война в Украине
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ВСУ
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Харьковская область
военные

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