Или можно группа лиц пыталась бежать в Румынию за 20 000$.

Задержанные мужчины, которые пытались бежать за границу. Фото: скриншот из видео ГНСУ

На Закарпатье группа пыталась бежать в Румынию за 20 000 долларов. Как оказалось, уклонистам помогали местные жители.

Об этом пишет Госпогранслужба в своем телеграмм-канале.

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Какая схема у переправщиков

Пограничный наряд на Закарпатье остановил два автомобиля, по которым передвигалась группа лиц. Двое из них оказались местными жителями, которые пообещали помочь другим с пересечением границы. Мужчинам нужно было только заплатить 20 000 долларов и перейти горы в Румынию.

"К схеме "дельцы" привлекли еще и таксиста, который о преступлении намерения пассажиров не знал. Его опросили и отпустили, нарушители в свою очередь будут привлечены к админответственности, а переправщикам грозит уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно жительница Буковины за 6 000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу в Румынию. Организатора схемы разоблачила полиция.

Месяц назад пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Венгрию. Три нарушителя планировали попасть за границу тоже за 20 000 долларов.