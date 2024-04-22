Или можно группа лиц пыталась бежать в Румынию за 20 000$.

На Закарпатье мужчины помогали уклонистам бежать за границу — какую оплату требовали
На Закарпатье группа пыталась бежать в Румынию за 20 000 долларов. Как оказалось, уклонистам помогали местные жители.
Об этом пишет Госпогранслужба в своем телеграмм-канале.
Какая схема у переправщиков
Пограничный наряд на Закарпатье остановил два автомобиля, по которым передвигалась группа лиц. Двое из них оказались местными жителями, которые пообещали помочь другим с пересечением границы. Мужчинам нужно было только заплатить 20 000 долларов и перейти горы в Румынию.
"К схеме "дельцы" привлекли еще и таксиста, который о преступлении намерения пассажиров не знал. Его опросили и отпустили, нарушители в свою очередь будут привлечены к админответственности, а переправщикам грозит уголовная ответственность", — говорится в сообщении.
Напомним, что недавно жительница Буковины за 6 000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу в Румынию. Организатора схемы разоблачила полиция.
Месяц назад пограничники ликвидировали очередной канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Венгрию. Три нарушителя планировали попасть за границу тоже за 20 000 долларов.
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