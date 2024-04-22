Або можна група осіб намагалася втекти до Румунії за 20 000 $

Затримані чоловіки, які намагалися втекти за кордон. Фото: скриншот із відео ДПСУ

На Закарпатті група осіб намагалася втекти до Румунії за 20 000 доларів. Як виявилося, ухилянтам допомагали місцеві жителі.

Про це пише Держприкордонслужба у своєму телеграм-каналі

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Яка схема у переправників

Прикордонний наряд на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб. Двоє з них виявилися місцевими мешканцями, котрі пообіцяли іншим допомогти із перетином кордону. Чоловікам потрібно було лише заплатити 20 000 доларів і перейти гори до Румунії.

"До схеми "ділки" залучили ще й таксиста, котрий про злочині наміри пасажирів не знав. Його опитали й відпустили, порушників у свою чергу буде притягнуто до адмінвідповідальності, а переправникам загрожує кримінальна відповідальність", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що не так давно жителька Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призивного віку за кордон у Румунію. Організаторку схеми викрила поліція.

Місяць тому прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Угорщини. Три порушники планували потрапити за кордон теж за 20 000 доларів.