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На Закарпатті чоловіки допомагали ухилянтам втекти за кордон — яку оплату вимагали

22 квітня 2024 17:01
- Валерія Барановська
Або можна група осіб намагалася втекти до Румунії за 20 000 $
Затримані чоловіки, які намагалися втекти за кордон. Фото: скриншот із відео ДПСУ
- Валерія Барановська

На Закарпатті група осіб намагалася втекти до Румунії за 20 000 доларів. Як виявилося, ухилянтам допомагали місцеві жителі.

Про це пише Держприкордонслужба у своєму телеграм-каналі

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Яка схема у переправників

Прикордонний наряд на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб. Двоє з них виявилися місцевими мешканцями, котрі пообіцяли іншим допомогти із перетином кордону.  Чоловікам потрібно було лише заплатити 20 000 доларів і перейти гори до Румунії. 

"До схеми "ділки" залучили ще й таксиста, котрий про злочині наміри пасажирів не знав. Його опитали й відпустили, порушників у свою чергу буде притягнуто до адмінвідповідальності, а переправникам загрожує кримінальна відповідальність", — йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, що не так давно жителька Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призивного віку за кордон у Румунію. Організаторку схеми викрила поліція.

Місяць тому прикордонники ліквідували черговий канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку до Угорщини. Три порушники  планували потрапити за кордон теж за 20 000 доларів.

війна
Румунія
ухилянти
ДПСУ

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