У Румунію за 6 тисяч фунтів стерлінгів — на Буковині викрили схему для ухилянтів

Затримання організаторки схеми для ухилянтів. Архівне фото: ДПСУ

Жителька Буковини за 6 000 фунтів стерлінгів незаконно пообіцяла переправити чоловіка призивного віку за кордон. Організаторку схему викрила поліція, наразі триває досудове розслідування.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури у понеділок, 15 квітня.

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Правоохоронці розповіли, що підозрювана долучилась до протиправної схеми переправлення чоловіків поза пунктами пропуску до Румунії. За 6 000 фунтів стерлінгів вона пообіцяла матері військовозобов’язаного переправити її сина за кордон.

Затримання ухилянта на кордоні з Румунією. Фото: t.me/prokuratura_cherinvtsi

Для того, аби реалізувати все задумане жінка співпрацювала з іншими організаторами незаконного переправлення та домовилась з ними про свого "клієнта". Однак прикордонники викрили його разом з іншими чоловіками за 50 метрів від лінії розмежування держкордону.

Наразі 47-річній жительці села Остриця повідомлено про підозру за фактом сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, нещодавно в Одеському районі правоохоронці викрили злочину схему, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати за кордон за 11 тисяч доларів. Затримати злочинців вдалося під час спроби незаконно перетнути державний КПП.

Також ми писали, що адміністраторка луцького Telegram-каналу, який інформував ухилянтів про місця роздачі повісток, отримала п'ять років умовно. Жінку звинуватили у тому, що вона шкодила законним діям Збройних сил України.