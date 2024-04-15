В Румынию за 6 тысяч фунтов стерлингов — на Буковине разоблачили схему для уклонистов

Задержание организатора схемы для уклонян. Архивное фото: ГПСУ

Жительница Буковины за 6 000 фунтов стерлингов незаконно пообещала переправить мужчину призывного возраста за границу. Организатору схему разоблачила полиция, в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры в понедельник, 15 апреля.

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Что известно о деле

Правоохранители рассказали, что подозреваемая присоединилась к противоправной схеме переправки мужчин вне пунктов пропуска в Румынию. За 6 000 фунтов стерлингов она пообещала матери военнообязанного переправить ее сына за границу.

Задержание уклоняющегося на границе с Румынией. Фото: t.me/prokuratura_cherinvtsi

Для того чтобы реализовать все задуманное, женщина сотрудничала с другими организаторами незаконной переправки и договорилась с ними о своем "клиенте". Однако пограничники разоблачили его вместе с другими мужчинами в 50 метрах от линии разграничения госграницы.

Сейчас 47-летней жительнице села Острица сообщено о подозрении по факту содействия в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно в Одесском районе правоохранители разоблачили преступления схему, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу за 11 тысяч долларов. Задержать преступников удалось при попытке незаконно пересечь государственный КПП.

Также мы писали, что администратор луцкого Telegram-канала, который информировал уклонистов о местах раздачи повесток, получила пять лет условно. Женщину обвинили в том, что она вредила законным действиям Вооруженных сил Украины.