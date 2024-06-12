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В Винницкой области задержали 13 уклонистов — они пытались бежать в Молдову

12 июня 2024 20:49
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Бригадир София
редактор
В Винницкой области пограничники задержали 13 уклонистов
Задержанные мужчины. Фото: ГНСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Винницкой области пограничники задержали в лесу у границы 13 уклонистов. Мужчины направлялись в направлении границы с Молдовой.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в среду, 12 июня.

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В ГПСУ заявили, что используя полученную оперативную информацию, пограничный отряд Могилев-Подольский остановил тринадцать мужчин, скрывавшихся в лесу у государственной границы. Мужчины воспользовались услугами контрабандистов, которые с помощью мессенджера предоставляли им инструкции по пересечению границы, требуя за это по две тысячи долларов с каждого.

Нарушители ждали последних указаний почти день, прячась в гуще леса. Однако пограничникам удалось перехватить группу. На мужчин составили административные протоколы за попытку нелегального пересечения границы. Все дела были направлены в суд.

Напомним, на днях украинские пограничники обнаружили тело человека без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Поп Иван Мармароошский.

Впоследствии выяснилось, что он прибыл в Закарпатье еще в ноябре 2023 года и считался пропавшим без вести. Тело мужчины обнаружили в его день рождения — ему исполнилось бы 38 лет.

Украина
граница
мобилизация
пограничники
Винницкая область
ГПСУ

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