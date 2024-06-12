На Вінниччині прикордонники затримали 13 ухилянтів

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

На Вінниччині прикордонники затримали в лісі біля кордону 13 ухилянтів. Чоловіки прямували в напрямку кордону з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у середу, 12 червня.

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У ДПСУ заявили, що, використовуючи отриману оперативну інформацію, прикордонний загін Могилів-Подільський зупинив тринадцять чоловіків, які переховувалися в лісі біля державного кордону. Чоловіки скористалися послугами контрабандистів, які за допомогою месенджера надавали їм інструкції для перетину кордону, вимагаючи за це по 2 тисячі доларів з кожного.

Порушники чекали останніх вказівок майже день, ховаючись у гущавині лісу. Однак прикордонникам вдалося перехопили групу. На чоловіків склали адміністративні протоколи за спробу нелегального перетину кордону. Всі справи були направлені до суду.

Нагадаємо, днями українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.

Згодом з'ясувалося, що він прибув на Закарпаття ще у листопаді 2023 року та вважався зниклим безвісти. Тіло чоловіка виявили у його день народження — йому б виповнилося 38 років.