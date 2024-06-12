Біля кордону з Румунією зупинили два авто з чоловіками, які хотіли незаконно виїхати

Затримані чоловіки. Фото: ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники зупинили два автомобілі, в яких перебували семеро чоловіків. Їх планували вивезти до Румунії в обхід пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram.

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Так, прикордонники зупинили дві автівки, які рухалися у напрямку кордону з Румунією на Буковині.

"Пасажирами виявилися семеро чоловіків, яких супроводжував місцевий мешканець, котрий мав вказати подальший маршрут в обхід пунктів пропуску", — йдеться у повідомленні.

З'ясувалося, що за такий супровід "клієнти" заплатили від 5000 до 10 тис. доларів. Правоохоронці склали на порушників адмінпротоколи. Під час подальшої роботи були встановлено й інших осіб, які причетні до протиправної схеми.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, 9 червня українські прикордонники знайшли тіло людини без ознак життя поблизу кордону на схилі гори Піп Іван Мармароський.

Згодом з'ясувалося, що він прибув на Закарпаття ще у листопаді 2023 року та вважався зниклим безвісти. Тіло чоловіка виявили у його день народження — йому б виповнилося 38 років.