У границы с Румынией остановили два автомобиля с мужчинами, которые хотели незаконно уехать

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

В Черновицкой области пограничники остановили два автомобиля, в которых находились семь мужчин. Их планировали вывезти в Румынию в обход пунктов пропуска на границе.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Пытались попасть в Румынию

Так, пограничники остановили два автомобиля, которые двигались в направлении границы с Румынией на Буковине.

"Пассажирами оказались семь мужчин, их сопровождал местный житель, который должен был указать дальнейший маршрут в обход пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что за такое сопровождение "клиенты" заплатили от 5000 до 10 тыс. долларов. Правоохранители составили на нарушителей админпротоколы. В ходе дальнейшей работы были установлены и другие лица, причастные к противоправной схеме.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, 9 июня украинские пограничники обнаружили тело мужчины без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Пип Иван Мармаросский.

Впоследствии выяснилось, что он прибыл в Закарпатье еще в ноябре 2023 года и считался пропавшим без вести. Тело мужчины обнаружили в его день рождения — ему исполнилось бы 38 лет.