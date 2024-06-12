У границы с Румынией остановили два автомобиля с мужчинами, которые хотели незаконно уехать

На Буковине пограничники задержали два автомобиля с уклонистами — они направлялись в Румынию
В Черновицкой области пограничники остановили два автомобиля, в которых находились семь мужчин. Их планировали вывезти в Румынию в обход пунктов пропуска на границе.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.
Пытались попасть в Румынию
Так, пограничники остановили два автомобиля, которые двигались в направлении границы с Румынией на Буковине.
"Пассажирами оказались семь мужчин, их сопровождал местный житель, который должен был указать дальнейший маршрут в обход пунктов пропуска", — говорится в сообщении.
Выяснилось, что за такое сопровождение "клиенты" заплатили от 5000 до 10 тыс. долларов. Правоохранители составили на нарушителей админпротоколы. В ходе дальнейшей работы были установлены и другие лица, причастные к противоправной схеме.
Напомним, 9 июня украинские пограничники обнаружили тело мужчины без признаков жизни вблизи границы на склоне горы Пип Иван Мармаросский.
Впоследствии выяснилось, что он прибыл в Закарпатье еще в ноябре 2023 года и считался пропавшим без вести. Тело мужчины обнаружили в его день рождения — ему исполнилось бы 38 лет.
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