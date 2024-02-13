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На содержание уходят миллионы — США хотят продать суперяхту росолигарха Керимова

13 февраля 2024 11:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На содержание уходят миллионы — США хотят продать суперяхту росолигарха Керимова
Суперяхта росолигарха Сулеймана Керимова. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правительство Соединенных Штатов Америки заявило, что тратит более 7 миллионов долларов в год на удержание суперяхты российского миллиардера Сулеймана Керимова, которая была конфискована. Там призвали суд разрешить выставить судно на аукцион для разрешения спора о праве собственности.

Об этом сообщило Reuters.

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Яхта росолигарха Керимова

Власти Фиджи конфисковали 106-метровую яхту Amadea Керимова весной 2022 года. Судно якобы принадлежит олигарху Керимову, однако бывший исполнительный директор государственной нефтяной компании "Роснефть" Эдуард Худайнатов в ноябре прошлого года заявил, что именно он владелец яхты.

В судебном представлении 9 февраля федеральные прокуроры Мангеттена заявили окружному судье США Дейлу Хо, что счет за содержание яхты в месяц в размере 600 тысяч долларов был "чрезмерным", что оправдывает проведение аукциона. По их словам, переговоры о том, чтобы Худайнатов платил за содержание судна, оказались безуспешными.

Он отвергает усилия американского правительства по продаже яхты на аукционе. Худайнатов утверждает свое право собственности на судно и объясняет, что оно не может быть конфисковано, поскольку на него не были применены санкции.

Напомним, Совет Европейского Союза утвердил постановление об использовании замороженных активов России. Прибыль от них будет передаваться в поддержку Украины.

Также правительство Бельгии предложило странам Великой Семерки план для разблокирования замороженных активов России. В будущем их планируют использовать в пользу Украины.

россия
США
олигархи
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