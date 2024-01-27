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Конфіскація активів довіреної особи Путіна — що кажуть у компанії Shell

27 січня 2024 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Конфіскація активів довіреної особи Путіна — що кажуть у компанії Shell
Працівник Shell. Фото: пресслужба компанії
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Нещодавно Вищий антикорупційний суд конфіскував частину активів довіреної особи президента РФ Володимира Путіна Едуарда Худайнатова. Однак частку друга диктатора (49%) в ТОВ "Альянс Холдинг", яка керує сіткою автозаправок Shell конфіскувати суд відмовився.

У компанії Shell відреагували на таке рішення та висловили свою позицію. 

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Позиція компанії Shell

У пресслужбі зазначили, що Shell plc є кінцевим власником бізнесу АЗС Shell в Україні та управляє мережею АЗС. Там наголосили, що компанії належить 97.45% українського СП.

"Ми вітаємо рішення Вищого антикорупційного суду України щодо нашої мережі АЗС в Україні. Суд визнав, що Shell справді володіє 97,44% ТОВ "‎Альянс Холдинг"‎ та відповідними підприємствами, тим сами не задовольнивши позов Міністерства юстиції щодо ТОВ "Альянс Холдинг".  Ми і надалі зосереджуватимемося на наданні пального й інших послуг громадянам України, бізнесу та екстреним службам", — йдеться у повідомленні. 
 
Зазначається, що мережа Shell в Україні складається зі 131 АЗС із них 117 функціонуючих. Як відомо, станом на сьогодні загальна сума гуманітарної допомоги компанії Україні та сусіднім країнам сягнула 74 млн доларів США.

Крім того, в компанії розповіли, що з початку війни підтримують нашу державу, зокрема зберігають робочі місця, інвестують в економіку України та є одним із найбільших платників податків у секторі роздрібної торгівлі пальним. 

Нагадаємо, що Мін'юст подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до колишнього очільника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. У них хочуть конфіскувати активи на користь бюджету України.

Також ми писали, що експерти відповіли, чи є ризик виникнення дефолту в разі конфіскації російських активів.

росіяни
активи
ВАКС
компанії
війна в Україні

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