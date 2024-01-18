Чи є ризик дефолту в разі конфіскації російських активів — відповідь експертів

Засідання лідерів ЄС. Ілюстративне фото: DW

Суверенні облігації країн, які придбала Росія, не підлягатимуть стану дефолту, якщо Захід вирішить конфіскувати заморожені російські резерви сумою 300 мільярдів доларів. Як відомо, посадовці США та Великої Британії наполягають на тому, аби конфіскувати активи Москви, які перебувають в Бельгії та інших країнах Європи.

Про це пише Reuters, посилаючись на заяви кредитних рейтингових агентств Moody's і S&P Global.

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Вплив міжнародних санкцій

Зазначається, що американські та британські чиновники намагаються заручитися більшою підтримкою "Великої сімки" (G7) під час перемовин, які відбудуться наступного місяця. Вони є близькими до другої річниці початку повномасштабного вторгнення РФ проти України.

"Ще в червні 2022 року Сполучені Штати та Moody's визнали, що Росія оголосила дефолт за своїми облігаціями, коли міжнародні санкції не дозволили Москві здійснювати виплати власникам облігацій — інтерпретація, яку Москва відкинула", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у російському центральному банку запевняють, що Франція, Німеччина, Велика Британія та інші суверенні країни оголосили б дефолт, якщо б облігації, які належать РФ, було конфісковано, через що Росія не змогла б отримати відповідних платежів.

"Наші рейтинги, як правило, не відображають конкретні міркування власників, тому ми не розглядаємо цей сценарій як дефолт для цих країн", — зазначив старший віцепрезидент Moody's Investors ServiceьТорстен Нестманн.

Чому це не вважатиметься дефолтом

Водночас керівник сектору суверенних рейтингів країн Європи, Близького Сходу та Африки в S&P Global Френк Гілл також зауважив на тому, що такі дії навряче вважатимуться дефолтом, адже "процентні платежі здійснюються через платіжного агента, який продовжить виплачувати їх іншим кредиторам".

"Більша частина заморожених резервів Росії зберігається у вигляді готівки та суверенних облігацій Франції, Німеччини, Великої Британії, Австрії та Канади. Інтерпретація рейтингових агентств може зменшити занепокоєння щодо ризику дефолту. Деякі європейські чиновники також побоюються, що будь-яка конфіскація активів може створити тривожний прецедент, коли інші країни вимагатимуть компенсації за минулі військові дії західних країн", — додали у виданні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку щодо дискусій, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.