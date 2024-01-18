Есть ли риск дефолта в случае конфискации российских активов — ответ экспертов

Заседания лидеров ЕС. Иллюстративное фото: DW

Суверенные облигации стран, которые приобрела Россия, не будут подлежать состоянию дефолта, если Запад решит конфисковать замороженные российские резервы на сумму 300 миллиардов долларов. Как известно, чиновники США и Великобритании настаивают на том, чтобы конфисковать активы Москвы, которые находятся в Бельгии и других странах Европы.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявления кредитных рейтинговых агентств Moody's и S&P Global.

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Воздействие международных санкций

Отмечается, что американские и британские чиновники пытаются заручиться большей поддержкой Большой семерки (G7) во время переговоров, которые состоятся в следующем месяце. Они близки ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения РФ против Украины.

"Еще в июне 2022 года Соединенные Штаты и Moody's признали, что Россия объявила дефолт по своим облигациям, когда международные санкции не позволили Москве производить выплаты владельцам облигаций — интерпретация, которую Москва отвергла", — говорится в сообщении.

В свою очередь в российском центральном банке уверяют, что Франция, Германия, Великобритания и другие суверенные страны объявили бы дефолт, если бы принадлежащие РФ облигации были конфискованы, из-за чего Россия не смогла бы получить соответствующих платежей.

"Наши рейтинги, как правило, не отражают конкретные соображения владельцев, поэтому мы не рассматриваем этот сценарий как дефолт для этих стран", — отметил старший вице-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.

Почему это не будет считаться дефолтом

В то же время руководитель сектора суверенных рейтингов стран Европы, Ближнего Востока и Африки в S&P Global Фрэнк Гилл также отметил, что такие действия вряд ли будут считаться дефолтом, ведь "процентные платежи осуществляются через платежного агента, который продолжит выплачивать их другим кредиторам".

"Большая часть замороженных резервов России хранится в виде наличных денег и суверенных облигаций Франции, Германии, Великобритании, Австрии и Канады. Интерпретация рейтинговых агентств может уменьшить беспокойство относительно риска дефолта. Некоторые европейские чиновники также опасаются, что любая конфискация активов может создать тревожный прецедент, когда другие страны будут требовать компенсации за прошлые военные действия западных стран", — добавили в издании.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение по поводу дискуссий, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.