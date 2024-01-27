Конфискация активов доверенного лица Путина — что говорят в компании Shell

Работник Shell. Фото: пресс-служба компании

Недавно Высший антикоррупционный суд конфисковал часть активов доверенного лица президента РФ Владимира Путина Эдуарда Худайнатова. Однако долю второго диктатора (49%) в ООО "Альянс Холдинг", управляющем сетью автозаправок Shell, конфисковать суд отказался.

В компании Shell отреагировали на такое решение и выразили свою позицию.

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Позиция компании Shell

В пресс-службе отметили, что Shell plc является конечным владельцем бизнеса АЗС Shell в Украине и управляет сетью АЗС. Там отметили, что компании принадлежит 97,45% украинского СП.

"Мы приветствуем решение Высшего антикоррупционного суда Украины относительно нашей сети АЗС в Украине. Суд признал, что Shell действительно владеет 97,44% ООО "Альянс Холдинг" и соответствующими предприятиями, тем самым не удовлетворив иск Министерства юстиции относительно ООО "Альянс Холдинг". Мы будем и дальше сосредотачиваться на предоставлении горючего и других услуг гражданам Украины, бизнеса и экстренным службам", — говорится в сообщении.



Сеть Shell в Украине состоит из 131 АЗС из них 117 функционирующих. Как известно, на сегодня общая сумма гуманитарной помощи компании Украине и соседним странам достигла 74 млн долларов США.

Кроме того, в компании рассказали, что с начала войны поддерживают наше государство, в частности, сохраняют рабочие места, инвестируют в экономику Украины и являются одним из крупнейших налогоплательщиков в секторе розничной торговли горючим.

Напомним, что Минюст подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции к бывшему главе "Мотор Сечи" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" Петру Кононенко. У них хотят конфисковать активы в пользу бюджета Украины.

Также мы писали, что эксперты ответили, есть ли риск возникновения дефолта в случае конфискации российских активов.